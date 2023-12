Mulher critica experiência no cruzeiro do Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 16:33

Rio - A empresária de moda Vannini utilizou as redes sociais para compartilhar que não está satisfeita com a experiência que está vivendo no cruzeiro do Neymar. A bordo com o filho, mulher reclama da falta de aparição do jogador e também da presença de crianças no espaço.

"Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece - só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele", revelou ela.

A empresária ainda falou sobre a presença de menores de idade a bordo do cruzeiro. "Se era pra fazer um evento como esse, devia ser censurada a entrada das crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa pra criança. Tudo acontece na piscina, e isso não é ambiente pra criança", declarou.

Vannini ainda falou sobre a relação entre o valor da experiência e a qualidade do que é oferecido. "Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP", afirmou.

Com a viralização dos vídeos, a empresária logo foi taxada como preconceituosa, mas rebateu os comentários. "Não sou preconceituosa. Cada um faz o que quiser, sem julgamentos. Só acho que isso não é ambiente para menores, embora eles saibam de tudo. Deveria ter sido estabelecido limite de idade para a venda das cabines, tipo hotel 'adults only' ou, pelo menos, barrar a entrada de crianças no ambiente do navio em que rolava a festa com 'tudo liberado'. O problema é que não tem uma área no navio em que estejamos livres disso", contou.



"Sim, reconheço: fui ignorante quando me meti aqui. Eu já sabia que era roubada, mas não tinha noção do nível. Como eu disse, não sou preconceituosa e ja estive em muitos lugares. Esse, com certeza, me marcou pelo fato de ver as crianças serem normalizadas no meio da confusão", finalizou Vannini.

Vale lembrar que o evento começou na última terça-feira (26), e terminará nesta sexta-feira (29).