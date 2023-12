Neymar e MC Oruam no cruzeiro do jogador de futebol - Reprodução Internet

Publicado 29/12/2023 08:07 | Atualizado 29/12/2023 08:25

Rio - O navio "Ney em Alto Mar" encerra seu roteiro nesta sexta-feira (29) com o retorno a Santos, em São Paulo. O rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, foi o responsável por animar o público do cruzeiro ao lado de Poze do Rodo e Orochi, na noite desta quinta (28).

Os rappers cantaram o hit "Assault (Carro Forte)" no navio. "Zerei a vida, novinho. É o Neymar, fala o que for... Igual o Neymar eu nunca vi", escreveu Oruam ao compartilhar duas fotos ao lado do jogador do Al-Hilal no Instagram.

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como MC Oruam, é da Cidade de Deus, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Ele é filho do traficante Marcinho VP, que foi preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão.

Recentemente, Oruam causou polêmica ao tatuar o rosto do pai no peito. "Olha o chefe, meu chefe, Marcinho: esse daqui é o meu pai", disse ao mostrar o desenho nas redes sociais. O rapper também tem outro traficante tatuado no corpo, Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. Elias Maluco foi encontrado morto no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em 2020.

"Esse daqui é o meu tio, Elias Maluco, e esse daqui é o meu primo Raul", disse Oruam no mesmo vídeo em que mostra a tatuagem do pai. Após receber críticas, Oruam disse que ama a família. "Vagabundo tá falando 'ele tatuou o Marcinho VP no peito'. Fod*-se, é meu pai, porr*. Meu pai, minha família... Amo mais que tudo. Tomar no c*", escreveu no Twitter.

Sempre que possível, Oruam exalta o pai nas redes sociais. "Trinta anos que tiraram você de nós, olha onde nós chegou, pai. Só um pouco do que Deus vai fazer na nossa vida. Quero ser igual você quando eu crescer. Tu é o melhor pai do mundo e 'nego' pode falar o que for sempre, vou defender minha família. Feliz dia dos pais", escreveu no Dia dos Pais.

Oruam é da mesma geração de rappers que MC Cabelinho, MC Daniel, chefin, entre outros. Ao lado de Cabelinho, o filho de Marcinho VP escreveu a música "Filho do dono", cujo clipe tem mais de 83 milhões de visualizações no YouTube.

