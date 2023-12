Reynaldo Gianecchini - Marcelo Sá Barretto e Leo Franco / Agnews

Publicado 29/12/2023 07:30 | Atualizado 29/12/2023 08:33

Rio - Um vídeo íntimo que supostamente seria do ator Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira. Nas imagens, um homem aparece se masturbando durante uma chamada de vídeo com outro homem. O nome de Gianecchini chegou a ficar em segundo lugar entre os mais comentados do Twitter por conta do vídeo.

Reynaldo Gianecchini ainda não falou se o vídeo realmente é dele ou se foi gerado por Inteligência Artificial. Vale lembrar que divulgar e transmitir cenas de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento é crime. As pessoas que disponibilizaram as imagens podem ser enquadradas no art. 218-C do Código Penal, com pena de reclusão de um a cinco anos.

Reynaldo Gianecchini sempre se manteve discreto sobre sua vida e, apenas em 2020, assumiu ser "pansexual", termo que caracteriza "desejo sexual ou atração que não se limita a pessoas de gênero particular ou de uma orientação sexual determinada". Na ocasião, o ator afirmou que não se considera homossexual.

"Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Eu me considero tudo ao mesmo tempo. Se existir uma palavra para mim, então é 'pan' (pansexual), porque 'pan' é tudo", disse.

Repercussão

A maior parte dos internautas criticou a exposição do vídeo que foi atribuído ao ator e apoiou Gianecchini. "O processo que a pessoa que vazou esse vídeo vai levar", comentou uma usuária. "Imagina desperdiçar ter alguma coisa com o Reynaldo Gianecchini por querer cinco minutos de atenção", comentou outra pessoa. "Pra que gravar a tela se tu podia viver um romance com o Reynaldo Gianecchini?", questionou um admirador.

Em sua última foto no Instagram, Giane recebeu o apoio de famosos como Lucas Lima e Beth Goulart, que não citaram o ocorrido, mas postaram um emoji de coração para o ator.