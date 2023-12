Vivi Wanderley e Juliano Floss - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 10:47 | Atualizado 29/12/2023 11:07

Rio - Vivi Wanderley, de 22 anos, desabafou nesta sexta-feira (29), através do X, antigo Twitter, logo depois de anunciar o término com Juliano Floss , de 19. Ela se revoltou após o tiktoker ter sido visto com outra pessoa e disse ter "jogado dois anos de relacionamento fora". A cantora aproveitou e deixou de seguir o ex-namorado nas redes sociais, que continua seguindo a jovem.

"Só queria clicar num botão e não sentir nada, que dor insuportável", lamentou.



"Não estou acreditando", escreveu. "Joguei 2 anos da minha vida fora", disse a jovem. Já nos comentários de publicações do Instagram, Vivi ainda falou mais sobre sua decepção com o ex-namorado.



"E a única coisa que eu pedi foi responsabilidade afetiva... como pode", afirmou a influenciadora. Já em outro Instagram de fofoca, Vivi ainda comentou: "Se tivesse se 'envolvido' era menos pior, né. Quase transando com a mão na calça da menina na frente de todos mundo. Sinceramente, que nojo", falou.