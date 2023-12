Mc Mirella - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 14:29 | Atualizado 29/12/2023 14:29

Rio - A funkeira Mc Mirella compartilhou com os seguidores, nesta sexta-feira (29), como está a nova rotina de maternidade e falou sobre as madrugadas sem dormir por conta da adaptação da bebê. Serena, sua primeira filha com Dynho Alves, nasceu na última terça-feira (26).

"Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é de boa, porque já sou acostumada, mesmo. Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada dando o peito. Mamou igual a uma bezerrinha", disse ela.