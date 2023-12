Bruna Biancardi posa amamentando Mavie à beira da piscina - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 14:42

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, publicou nesta sexta-feira (29), uma foto amamentando Mavie, de dois meses, fruto do relacionamento com Neymar, à beira da piscina de biquíni.



"Nosso verão juntinhas ", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.



Internautas elogiaram o clique da mamãe com a bebê. "Vocês duas são só amor", disse uma. "Que delícia de foto", falou outra. "Tão lindas e abençoadas", comentou a seguidora.



Biancardi e Neymar anunciaram o fim do namoro um mês após o nascimento da menina. "Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento".