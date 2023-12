Ana Castela faz balanço de 2023 e revela planos para o próximo ano - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 31/12/2023 06:00

Rio - Considerada o novo fenômeno do sertanejo, Ana Castela alcançou grandes feitos neste ano. A cantora, nascida no Mato Grosso do Sul, mas com raiz em terras paranaenses, gravou seu primeiro audiovisual, intitulado "Boiadeira Internacional", cantou na festa do Peão de Barretos, em São Paulo — com recorde de público —, fez sua primeira turnê fora do país, participou da novela "Terra e Paixão", da TV Globo, dividiu os vocais com Roberto Carlos no especial de fim de ano do Rei, atingiu números impressionantes com suas músicas e é artista mais ouvida do país, de acordo com o Spotify.

"Nossa, 2023 foi um ano intenso e também de muitas realizações. Com toda certeza conquistei muitas coisas positivas, mas também passei por muitas que me fizeram pensar em desistir. Hoje tenho certeza que estou feliz e em paz com tudo que conquistei, foram muitas coisas boas. O DVD foi especial demais, minha primeira turnê cantando fora do país, o show em Barretos, enfim, muitos momentos marcantes que não vou esquecer jamais", garante.

Além de conquistas profissionais, 2023 trouxe para a cantora um grande amor: Gustavo Mioto. Os dois assumiram o relacionamento em junho, chegaram a se separar, mas reataram em outubro. "Aprendo muito com o Gu, temos diversas trocas pessoais e também profissionais, e isso é legal. Ele é uma inspiração para mim e juntos dividimos muitas coisas boas", declara Ana, que trabalhará neste domingo. "Tenho show em Macapá e faremos uma ótima virada", acredita.

Faltando pouco para a chegada do ano novo, a Boiadeira, como é conhecida pelos fãs, adianta alguns planos. "O ano de 2024 será muito especial, tenho projetos muito lindos. Teremos um DVD só de modão, tem também o projeto voltado para as crianças. Muitas coisas boas para acontecer, tenho certeza que vocês vão adorar". E por falar em crianças, quem já foi a um show de Ana Castela, com certeza, avistou muitos admiradores mirins por lá, o que ainda surpreende a sertaneja. "Amo as crianças e é bom ver e receber o carinho de cada uma. Nunca imaginei que teria tantos fãs mirins. É muito lindo ver as crianças usando chapéu e bota", comemora.

Em suas apresentações, Ana Castela empolga o público com seus maiores sucessos, entre eles "Solteiro Forçado", "Pipoco" e "To Voltando", e inclui canções de outros ritmos, como pop e até funk. As dancinhas também são um show à parte e deixam o clima lá no alto. Com isso, há quem diga que a sertaneja vai migrar para o pop em algum momento da carreira. Ela, então, esclarece. "Sempre costumo comentar que não gosto de restringir minhas música a um estilo só ou gênero. Meu show tem muitas referências do pop, mas eu nunca vou deixar minha essência de lado, seguirei misturando tudo aquilo que eu amo".

Realização de um sonho

No último dia 22, o público pode conferir a performance de Ana Castela em "Solteiro Forçado" e "Olha" no especial de Roberto Carlos, da TV Globo. A Boiadeira confessa que tremeu na base ao cantar com o Rei. "Fiquei muito nervosa, afinal, ele é o Rei. Não é todo dia que temos o prazer de dividir o palco e viver momentos como esse", frisa ela, que já havia encontrado com o ícone da música brasileira em um ensaio dias antes. "O Roberto me recebeu na casa dele alguns dias antes da gravação. Ele foi perfeito comigo, sempre preocupado em deixar a música confortável para que eu cantasse, tivemos uma troca muito boa", recorda.

'Algumas coisas me afetam'

Como nem tudo são flores, Ana também não escapou de críticas feitas pelos internautas. Há alguns meses, por exemplo, a cantora recebeu alguns comentários negativos por não alcançar as notas de 'Solteiro Forçado'. Ela assume que situações como essas impactam sua vida. "Não vou mentir que algumas coisas ainda me afetam, mas hoje posso dizer que lido muito melhor com as críticas e que tento não focar nisso. Prefiro ver sempre o lado positivo, que é muito maior do que as críticas".