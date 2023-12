Larissa Manoela - Reprodução Internet

Larissa ManoelaReprodução Internet

Publicado 31/12/2023 07:00

Rio - O ano de 2023 já está se despedindo e 2024 vem aí com força total! De acordo com a taróloga Mística Rodrigues, o novo ano será regido por Omulu, orixá que vem para trazer cura. Por isso, 2024 será marcado por grandes avanços na área da Saúde e na Medicina. Porém, possivelmente saberemos de uma nova pandemia. O ano também será regido duplamente por Saturno e trará muitas transformações, plantios e colheitas.

"A energia de 2024 vem com a influência do número 8. Ou seja, podemos esperar desafios, buscas maiores e melhores. Inclusive, uma melhora na economia do nosso país. A cor do ano é laranja, trazendo alegria, otimismo e energia positiva", afirma a taróloga.

Mas e quanto aos famosos? O que será que 2024 reserva para as celebridades? A Mística Rodrigues responde abaixo:

Sandy: "A cantora Sandy passou por uma separação em 2023 e vejo maturidade na decisão, além de muita união entre ela e o Lucas Lima. Muita parceria, amizade e respeito. Sobre reconciliação? No momento, não".

Larissa Manoela: "Larissa terá um ano de liberdade, mudanças, maturidade e escolhas. A questão sobre os pais, só o tempo irá dizer, pois há mágoa. Vejo sintonia no relacionamento com o André Luiz Frambach. Larissa gosta de ter prazer, calmaria, segurança e quer ser feliz. Enquanto tudo estiver assim, tudo estará bem".

Preta Gil: "O ano de 2024 será transformador para ela. A Preta é iluminada e veio para somar, brilhar. Ela fechou um ciclo e está iniciando um outro momento na vida. Posso dizer que será glorioso".



Ana Hickmann: "Ela terá que se reconstruir emocionalmente. Logo tudo será resolvido, mas ainda surgirão muitos atritos nessa relação com o Alexandre Correa. Existe a possibilidade de mudança de país, um período para se reencontrar".



Ana Maria Braga: "A Ana segue firme e forte. Em 2024, ela passará por uma grande experiência de fé. Ela estará em busca de novas experiências, novos rumos e momentos em família".

Paolla Oliveira: "O ano para ela será voltado para novos desafios profissionais e viagens. Ela e Diogo Nogueira são um encontro lindo. Eles são leves, discretos e parceiros".



Ludmilla: "A torcida é grande para a chegada do bebê. Ela precisa cuidar da saúde em 2024. A cantora vai receber uma proposta profissional muito boa — se é que já não recebeu. Será um desafio, mas ela vai se sair muito bem".



Anitta: "Anitta terá um ano com a perda de um ente querido. É um ano em que ela deve usar e abusar da cor azul claro. Ela não para. Se para muitos não há mais conquistas para ela, saiba que ela quer mais. E terá! Estará sempre se reinventando e zelando pela família, que é o porto seguro dela".



Neymar: "Seguirá envolvido em muitas polêmicas com mulheres. Precisa cuidar da saúde em 2024 e fazer escolhas bem pensadas para não perder mais tarde".



Sabrina Sato: "Ela viverá um grande amor em 2024. Vejo muito sucesso, experiências novas. É bom fazer um check-up antes do Carnaval. Cuidar do joelho".



Ivete Sangalo: "O ano brilha para ela. Ivete é muito protegida, abençoada, iluminada e tem um coração gigante. O filho, Marcelo, vai se mostrar mais voltado ainda para a área da música e vai expandir muito".