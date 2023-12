Key Alves curte festas de fim de ano em Maragogi, Alagoas - Reprodução / Instagram

Key Alves curte festas de fim de ano em Maragogi, Alagoas Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 11:29

Rio - Key Alves, de 23 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou neste sábado (30), se ainda fala com os colegas de confinamento do reality show "Big Brother Brasil", da TV Globo.