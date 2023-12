Famosos fazem retrospectiva de 2023 - Reprodução / Instagram

Famosos fazem retrospectiva de 2023 Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 09:36 | Atualizado 31/12/2023 09:42

Rio -Faltando poucas horas para 2024 chegar, alguns famosos como Luciano Huck, Sandy, Deborah Secco e Ludmilla, aproveitaram para se despedir deste ano. Através das redes sociais, eles embarcaram na trend do momento mostraram suas "retrospectivas de 2023". Confira!

fotogaleria

O apresentador Luciano Huck usou os stories do Instagram para relembrar cenas do programa, entrevistas, viagens e momentos com a família e amigos.Ludmilla celebrou uma turnê esgotada, diversos prêmios, reconhecimentos internacionais e a realização do sonho de conhecer Beyoncé. "2023 foi um ano de muitas conquistas", disse a cantora. "Obrigada a Deus por me permitir viver coisas lindas e a vocês, com quem posso compartilhar minhas músicas e toda a minha trajetória. Esse foi um ano lindo. E que venha 2024 que tem muito mais pela frente!", finalizou.A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou com os fãs seus trabalhos importantes, homenagens aos amigos, declarações para o namorado Victor Sampaio, e a realização do sonho de ser mãe.Deborah Secco fez sua retrospectiva em duas partes, com muitos momentos em família, carnaval, novelas, participações na televisão e as mudanças de visual. "Trabalhei muito, mas também me diverti demais ao lado de quem eu amo! E que venha 2024!".Sheron Menezzes reviveu o sucesso de "Vai na Fé", carnaval, família, ensaios fotográficos, eventos e viagens. "Que ano, obrigada 2023", escreveu.Luciana Gimenez relembrou o acidente que sofreu, em janeiro, e todo o processo de recuperação e superação pelo qual passou.Lore Improta celebrou viagens com a família e a trabalho, carnaval e participações na televisão. "Uma retrospectiva foi até pouco pra compartilhar tudo o que rolou por aqui".Sandy, que após 24 anos se separou de Lucas Lima, chamou 2023 de um "ano tão desafiador". A artista mostrou a conquista: a primeira turnê solo internacional, o filme que estrelou com Fábio Porchat, participação no show do Coldplay e outros shows em festivais. "Claro que não foi um ano fácil, mas, sim, a arte salva, a arte cura. Em 2023 estive com cada um de vocês… E sou muito, muito grata por isso. Sintam-se abraçados! E que 2024 chegue com caminhos bonitos a percorrer", desejou.