Filho caçula de Claudia Raia se diverte com andador que ganhou da atriz Glória Pires - Reprodução/Instagram

Filho caçula de Claudia Raia se diverte com andador que ganhou da atriz Glória PiresReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 19:56

Rio - Luca, o filho caçula de Claudia Raia, já começou o ano roubando o coração de internautas com sua fofura. Nesta terça-feira (02), a mãe coruja encantou fãs com novas fotos do pequeno curtindo um brinquedo novo que recebeu de uma amiga da família, a atriz Glória Pires.

fotogaleria

"Ano novo, brinquedo novo que a minha tia @gpiresoficial deu", brincou Claudia em seus stories do Instagram, fingindo falar pelo herdeiro. Nos registros que a artista compartilhou, o bebê se apoia em um andador todo colorido com tema de tigre para conseguir dar seus primeiros passos. Fruto do relacionamento da famosa com o ator Jarbas Homem de Mello, Luca, de apenas 10 meses, rouba a cena com seu macacão listrado em preto e branco e babador combinado.As duas atrizes se tornaram amigas nos estúdios da TV Globo e contracenaram em diversas novelas juntas, com sua colaboração mais recentemente na trama de 'Terra e Paixão'. Glória decidiu sair da emissora após 54 anos de carreira no último mês de agosto, mas Claudia segue trabalhando para a empresa. A ex-mulher de Edson Celulari teve outros dois filhos em seu primeiro casamento, os jovens Enzo e Sophia.