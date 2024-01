Larissa Manoela nega boatos de gravidez - Reprodução

Publicado 02/01/2024 17:01

Rio - Larissa Manoela utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para desmentir os boatos de que estaria grávida de André Luiz Frambach. No X, antigo Twitter, a atriz pediu para pararem de criar teorias e ainda aproveitou para revelar que, até o momento, ninguém teria acertado como ficou seu nome após se casar com André Luiz Frambach no mês passado.

"Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada", disse a atriz, que em dezembro do ano passado, compartilhou registros da cerimônia intimista

"E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida, imagina agora. A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar e vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias", concluiu Larissa.

A artista e André estão juntos há um ano e cinco meses e ficaram noivos em dezembro de 2022.

Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada. — Larissa Manoela (@larimanoela) January 2, 2024