Patrícia Poeta dá show de beleza natural em viagem para Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta dá show de beleza natural em viagem para Fernando de NoronhaReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 17:00 | Atualizado 02/01/2024 17:01

Rio - Patrícia Poeta deixou seguidores admirados com sua forma física em uma série de cliques de sua viagem para Fernando de Noronha. Nesta terça-feira (02), a famosa compartilhou fotos suas de biquíni em uma das praias paradisíacas do destino e foi bastante elogiada por usuários das redes.

fotogaleria

"Mar, Sol e sal...", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos registros, Patrícia aproveita um conjunto de pedras como cenário para fazer poses e exibir sua barriga negativa. A jornalista, que completou 47 anos em outubro, chama atenção com sua curvas esculturais ao usar um biquíni branco estilo cortininha para o ensaio fotográfico.Internautas não perderam tempo e foram aos comentários para exaltar a beleza da ex-âncora do 'Jornal Nacional': "Uma verdadeira obra prima", afirmou um fã. "Patrícia, você é a musa do verão 2024", contou outro. "Eita, que 'Encontro'! Tá gata demais", exclamou um terceiro. "Diva sempre. Iluminada e belíssima, graças a Deus", disse mais uma.