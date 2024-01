Davi Lucca, filho de Neymar, sofre acidente ao jogar futebol - Reprodução

Publicado 02/01/2024 21:24

Rio - Neymar revelou, nesta segunda-feira (1º), que seu filho, Davi Lucca, de 12 anos, sofreu um acidente ao jogar futebol durante o Réveillon. Em seu story do Instagram, o jogador falou sobre o susto nos primeiros momentos do ano e mostrou o pequeno com olho roxo e curativo no supercílio.

"2024 começando assim", disse Neymar. "Começamos bem", complementou Davi Lucca. O jogador, então, brincou: "Quer ficar dando bicicleta".

Durante o Cruzeiro do Neymar, que aconteceu entre os dias 26 e 29/12, Davi deu um show de simpatia , dançou no funk palco, participou das festas, se fantasiou de jacaré e conversou com as crianças que estavam na plateia do ginásio esperando para um bate-papo com o craque.

O pequeno é filho de Neymar com a influenciadora Carol Dantas. Além dele, o craque também é pai de Mavie, que nasceu em outubro de 2023, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.