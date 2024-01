Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 18:04

Rio - Claudia Alencar, de 73 anos, está internada desde do dia 17 de dezembro, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, depois de ser diagnosticada com uma infecção bacteriana. Segundo o novo boletim médico desta terça-feira (2), a artista segue apresentando melhora, porém sem previsão de alta hospitalar.

"A Sra. Claudia G Alencar segue em melhora clínica e laboratorial contínua, em uso dos mesmos antibióticos. Por ora, sem previsão de alta hospitalar”, diz o informe.





Na última quarta-feira (28), o boletim médico da atriz informava que ela havia apresentado melhora clínica ao longo dos últimos dois dias. Permanecendo estável e sem suporte ventilatório, mas “ainda inspirando vigilância contínua, devido à gravidade da infecção”.