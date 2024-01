Virginia e a filha Maria Flor - Reprodução/Instagram

Virginia e a filha Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 17:22 | Atualizado 02/01/2024 17:23

Rio - Virginia Fonseca está curtindo essa terça-feira (2) com a família na fazenda Talismã, do sogro Leonardo, em Goiás. A influenciadora posou de biquíni com a caçula Maria Flor no coloco e se derreteu pela herdeira:

"Floflo da minha vida!!! Você é minha princesinha, te amo MUITOOOO", disse.

"Amo vocês", comentou Zé Felipe.

A família passou o Réveillon reunida na fazenda do sertanejo que, em novembro passado, foi i nvadida por criminosos que pousaram um avião de pequeno porte no local para transferir drogas para uma caminhonete. Na ocasião, dois bandidos acabaram mortos em confronto com a polícia.

Leonardo e a família não estavam na propriedade no momento da invasão.