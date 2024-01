Mel Maia se machuca durante viagem - Reprodução / Instagram

Mel Maia se machuca durante viagemReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 19:47

Rio - Mel Maia, de 19 anos, sofreu um acidente durante as férias em Búzios, nesta terça-feira (2). Através do Stories no Instagram, a artista explicou que caiu de cabeça, machucou a boca e perdeu o piercing do septo.