Mel Maia curte o Réveillon em clima de romance com o surfista João Maria PereiraReprodução Internet

Publicado 01/01/2024 07:26

Rio - Parece que a fila andou para Mel Maia. A atriz postou no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, algumas fotos em que aparece no maior clima de romance com o surfista João Maria Pereira, durante a Virada do Ano. O casal curtiu o Réveillon no Rio.

"Seu amor me consertou", escreveu Mel Maia na legenda das imagens. "Assumiu", escreveu um seguidor. "Lindos", disse outra pessoa. "Eita, como ela já começa o ano bem", disse uma fã. "Ai, Mel, você merece tanto", comentou um admirador.

Os rumores de um affair entre Mel e o surfista já começaram a bastante tempo. O atleta vive em Portugal, país que Mel Maia visitou com frequência em 2023. As especulações sobre o romance começaram depois que seguidores começaram a notar que os dois estavam interagindo nas redes sociais.

Mel Maia estava solteira desde agosto de 2023, quando terminou seu relacionamento com MC Daniel.