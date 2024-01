Gloria Groove encanta público com showzão em Copacabana

Rio - Para celebrar um ano espetacular, Gloria Groove termina 2023 realizando mais um sonho: a cantora vai terminar o ano fazendo a sua estreia no palco principal do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A artista mesclou o repertório de seu trabalho mais recente, Futuro Fluxo, com sucessos que marcam a sua carreira.

