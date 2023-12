Bruna Biancardi se despede de 2023 - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi se despede de 2023Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 15:09 | Atualizado 31/12/2023 15:10

Rio - Bruna Biancardi fez uma publicação, no Instagram, se despedindo de 2023 e com a expectativa lá em cima para que muitas coisas boas aconteçam em 2024. "Obrigada 2023, você me fez forte. Pronta pra ser muito feliz em 2024!", escreveu a influenciadora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Este ano marcou o nascimento de Mavie, filha de Bruna com Neymar. A primeira filha do ex-casal veio ao mundo no dia 6 de outubro. O relacionamento dos dois foi envolvidos por muitas polêmicas por parte do jogador. O craque do Al-Hilal foi acusado de trair a companheira várias vezes. Em uma delas, Bruna estava grávida e Neymar assumiu publicamente a pulada de cerca.

Em novembro, a mamãe de Mavie resolveu dar um ponto final no relacionamento. "Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", iniciou ela.

"Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", concluiu.