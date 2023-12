Marlene Mattos é internada com indisposição intestinal - Reprodução / Instagram

Marlene Mattos é internada com indisposição intestinalReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 14:37 | Atualizado 31/12/2023 14:39

Rio - Marlene Mattos, de 73 anos, passou mal, na noite de sábado (30), e precisou ser internada. A empresária teve uma indisposição intestinal e vai passar por uma bateria de exames. "Vai ficar tudo bem, família toda junto, amigos (Selma) e a Fia Monik Macedo presente como sempre em todos os momentos", escreveu Marlene no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlene Mattos Dos Santos (@marlenemattosoficial)

Alguns famosos mandaram mensagens para a empresária estimando melhoras. "Eita mulher de ferro! 2024 precisa de vc com muita saúde e força, e terá!!, estou muito feliz por tudo o que está rondando sua vida, isso não é nada diante tudo que está pra chegar! Um beijo", escreveu o jornalista Felipeh Campos. "Fica bem amada", desejou Adriana Bombom. "Deus no comando", disse a ex-jogadora de vôlei Virna.

Marlene Mattos agora faz parte do time de contratados da RedeTV!. A maranhense vai assinar a direção do programa dominical de Geraldo Luís, o "Geral do Povo", com estreia prevista para o dia 7 de janeiro de 2024.