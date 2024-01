Drone em show de Alok cai e enrosca no cabelo de fã - Reprodução / Instagram

Drone em show de Alok cai e enrosca no cabelo de fãReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 18:11

Rio - Um incidente inusitado aconteceu no show do DJ Alok em Florianópolis na última quinta-feira (28). Durante a apresentação, um dos drones usado para filmagens caiu e se enroscou nos cabelos de duas mulheres que estavam na plateia. As hélices ficaram presas e as duas tiveram ajuda das pessoas ao redor para desenroscarem o drone dos cabelos. Não houve ferimentos.

O drone do Alok caiu e enroscou no cabelo da moça pic.twitter.com/VBgjjIO2uw — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 31, 2023

O vídeo viralizou nas redes sociais e o cantor se pronunciou neste domingo (31). "O drone era meu. A menina está bem e não teve que cortar o cabelo. Naquele momento, o show já tinha acabado e as pessoas estavam pedindo mais show. Naquele momento, eu não percebi e logo depois, quando eu vi a situação, pedi para o meu time chamar a menina. Ela foi no meu camarim e troquei uma ideia com ela", disse o DJ.

"Foi a primeira vez que rolou isso em um show. Já aconteceu isso com a Romana também e ela não teve que cortar o cabelo. "E eu vi vários comentários muito criativos na internet e tal, e um deles é que o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza. O cabelo da menina. Eu gostei dessa ideia, eu vou adotar ela, tá? Então eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza pro seu cabelo, tá bom?", declarou Alok.