Lázaro Ramos e Taís Araujo celebram o réveillon de 2024 em Salvador, na Bahia - Reprodução/Instagram

Lázaro Ramos e Taís Araujo celebram o réveillon de 2024 em Salvador, na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 18:40

Rio - Taís Araujo e Lázaro Ramos estão curtindo férias em Salvador, na Bahia, e comemoraram o ano novo em clima de romance, com direito à uma dança coladinhos. Nesta segunda-feira (01), o casal compartilhou um registro de como foi seu réveillon na capital nordestina e chamou atenção da web com sua química.

fotogaleria

"Essa foi a primeira dança de 2024, e que o ano siga assim: gostosinho, leve, amoroso e divertido", escreveu a modelo em seu perfil do Instagram. O famoso também fez uma publicação sobre a noite especial ao lado da mulher, incluindo um vídeo dos dois dançando ao som da música 'Fósforo', da cantora Nara Couto. Nos vídeos, os dois surgem de branco, Taís de vestido longo e Lázaro de camiseta e bermuda combinando, enquanto trocam carinhos durante a performance improvisada.Fãs usaram os comentários para expressar seu amor pelos atores e desejar um próspero 2024 aos pombinhos: "Quando eu desacredito que há um amor pra mim, é só olhar pra vocês que volto a acreditar que ele está por ai. Feliz ano novo. Que seja ainda mais repleto de amor, conquitas, leveza e prosperidade. Axé pra vocês", disse uma internauta. "Se não for pra casar assim eu nem caso!! FELIZ 2024 pra esse exemplo de casal", brincou outro. "Que vocês tenham muitas outras danças ao longo do ano! Lindos demais", admirou um terceiro. "Eita, casal bonifo. Que Deus abençoe vocês em 2024", pediu mais uma.