Deborah Secco compartilha mergulho em rio - Reprodução/Instagram

Deborah Secco compartilha mergulho em rioReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 19:55 | Atualizado 02/01/2024 19:57

Rio - Deborah Secco, 44 anos, aproveitou o segundo dia do ano, nesta terça-feira, 2, com um mergulho em um rio para renovar as energias.

fotogaleria

A atriz registrou o momento, onde aparece de biquíni fio-dental, em um vídeo postado nas redes sociais. "Maravilhosa", "linda", "perfeita","sereia", foram alguns dos elogios recebidos nos comentários.

"No meu lugar...", escreveu Deborah na legenda.

No dia anterior, ela publicou fotos no mesmo local. Entre os comentários, muita gente quis saber se o casamento da atriz com Hugo Moura está bem, já que ele não apareceu ao lado dela e da filha, Maria Flor, nas fotos de Réveillon. "Seu marido foi para o BBB?", perguntou uma seguidora. "Por onde anda o Hugo?", perguntou outra seguidora.

O marido de Deborah postou fotos e vídeos nos Stories na Bahia.