Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casamReprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 16:13

Rio - É oficial! Larissa Manoela, 22 anos, e André Frambach, 26, estão casados. A atriz postou uma sequência de fotos do casamento nesta segunda-feira, 18.

fotogaleria

“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023, escreveu ela na legenda. A informação foi confirmada ao jornal O DIA pela assessoria da atriz.

A cerimônia intimista aconteceu neste domingo, 17, e as fotos do casamento surpreenderam até os amigos famosos do casal.

"Lindos. Sejam muito felizes", comentou Heloísa Perissé. "Viva", disse Mel Maia.

"Que coisa mais linda. Deus abençoe muito, muito, muito. Todo amor e proteção do mundo pra vocês! Sejam felizes pra sempre.", escreveu Maísa Silva.

"Que lindos!! Toda felicidade do mundo para vocês!!!, disse Ana Hickmann.

Larissa e André estão juntos há um ano e cinco meses e ficaram noivo em dezembro do ano passado.