Publicado 18/12/2023 20:13 | Atualizado 18/12/2023 20:17

O "BBB 24" está se aproximando, estreia dia 8 de janeiro na Globo, e os fãs do programa já estão ansiosos para conhecer os novos brothers. A influenciadora Bruna Gomes, campeã da edição portuguesa do reality show em 2022, diz que nunca foi sondada para a edição do Brasil.

"Acho que uma experiência no reality do Brasil deve ser engraçado. Agora não estou pensando nisso, tem tantas coisas acontecendo", diz ela, que mudou-se para Portugal, país do seu namorado, Bernardo Sousa, para ficar junto do seu amor e aproveitar as oportunidades que a visibilidade no reality show lhe trouxe. O casal se conheceu e se apaixonou no "Big Brother" e não se desgrudou mais.



Ela aproveita e deixa uma dica para os novos brothers avançarem no jogo da edição brasileira.



"Acho que manter os pés no chão e saber escutar são essenciais. Na minha vida sempre fui uma boa ouvinte, então não foi difícil. É com certeza uma experiência única, que bem aproveitada, inclusive para autoconhecimento, muda vidas", conclui.

Natal



Esse ano, Bruna passará seu primeiro Natal em Portugal e está animada.



"Confesso que o que está sendo mais “diferente” é estar frio. Nosso Natal é no verão e aqui sinto como se estivesse nos filmes de Natal. Os costumes em si da ceia e tudo mais é bem semelhante, assim como no Brasil, dependendo da região muda o prato principal, o bacalhau e peru também são comuns nessa época.", conta.



E quando o assunto é a ceia natalina, ela admite que não assume essa função.



"Eu gosto muito de Natal, para mim é família. A minha mãe sempre foi a responsável pela ceia, ela gosta de organizar, eu e minha irmã sempre ficamos com a parte da decoração, da árvore, mesa".



Por enquanto, Bruna afirma que decidiu ficar em Portugal e não têm planos de voltar a morar no Brasil.



"Estou construindo minha família e me sinto muito acolhida por aqui. Os portugueses me abraçaram com todo coração, como se eu fosse uma. Tenho um apartamento no Rio de Janeiro então também fica fácil de ir passear e visitar a família e amigos, claro".



Planos para 2024



E como o ano novo se aproximando, a influenciadora está cheia de planos e novidades que prometem movimentar a sua vida profissional e pessoal.



'Tenho um grande lançamento para o ano de 2024 e estou ansiosa para isso. Desde que comecei a criar conteúdo para internet, já passei por diversas fases e nunca imaginei que ia estar tão realizada quanto agora. Espero que seja um ano bom e próspero, para todos nós, acho que quem arrisca e vai lutar pelos seus sonhos, merece tudo de bom. Casar também está nos planos, não sabemos quando vai acontecer, mas nada é impossível. Quando duas pessoas estão na mesma página, tudo é fácil de acontecer".



Para o Réveillon, ela gosta de pesquisar a cor do seu ano. "Aprendi com uma astróloga, calcular a numerologia de acordo com o meu aniversário. Adoro essas coisas, sou muito curiosa e gosto de fazer isso para ajudar na escolha do look de ano novo".