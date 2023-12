Cariúcha detona Lucas Souza e ameaça expor áudios do influenciador - Reprodução / Instagram

Cariúcha detona Lucas Souza e ameaça expor áudios do influenciador Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 16:59 | Atualizado 18/12/2023 18:00

Rio - Cariúcha, de 33 anos, criticou Lucas Souza, de 23, nesta segunda-feira (18). A influenciadora encontrou com o ex-militar durante a gravação da programa "Lavação de Roupa Suja" e afirmou que ele está achando depois que deixou "A Fazenda 15", da Record TV, e ainda ameaçou expor alguns áudios, que ela citou tanto durante o confinamento, para Jaquelline Grohaski.

"O carreirista está muito soberba. Está se achando a Juliette, juro. Me chamou de cancelada. O carreirista está se achando", afirmou Cariúcha nos stories do Instagram. "Ele chamou o meu advogado de burro, [falou] que meu advogado é analfabeto e tem que aprender a ler. Vou deixar aqui o print do processo, tá, carreirista? Quem é burra é sua advogada, sua advogada e você. São dois burros, nem meu nome souberam escrever e erraram um monte de coisa."A Garota da Laje ameaçou Lucas dizendo que tem áudios comprometedores dele. "Tenho áudios seus falando mal da Jaquelline. Vou expor esses áudios de você falando que vai ter que aturar a Jaquelline aqui fora", declarou.O influenciador se envolveu com Jaquelline durante sua participação no reality. "Você só sabe se dar bem nas custas de mulheres", disparou.Lucas entrou com um processo contra a Cariucha na Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Na ação, ele pede R$ 1.000,00 de indenização por dano moral, isso porque ele se sentiu ofendido ao ser chamado de "p*tinha safada" durante uma briga com a influenciadora no reality.