Publicado 18/12/2023 16:36

Rio - Tais Moreira, a mulher que foi supostamente sequestrada com Marcelinho Carioca e que, nesta segunda-feira (18), apareceu em um vídeo junto com ele no que aparenta ser um cativeiro, já postou uma foto em seu Instagram ao lado do ex-jogador há um ano.

"Confraternização da firma", escreveu Tais na legenda da publicação em 19 de dezembro do ano passado. Os dois, que estavam desaparecidos desde domingo (17), se seguem na rede social e posaram juntos com mais outras duas mulheres.

No vídeo que circulou na internet, Marcelinho aparece com um hematoma no rosto explicando o ocorrido. "Bem, gente. Eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba. Eu saí com uma mulher casada, fui saber só depois. O marido dela me sequestrou, me levou, esse foi o B.O.'', disse.

Em seguida, Tais reforçou: ''Confirmo tudo que ele está falando. Eu sou casada. Meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro'', relatou.

Na tarde desta segunda-feira (18), a Polícia Militar de São Paulo encontrou o paradeiro de Marcelinho e Tais. Os dois foram localizados no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo e conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.