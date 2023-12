Carla Diaz se emociona ao comprar primeira casa própria - Reprodução

Carla Diaz se emociona ao comprar primeira casa própriaReprodução

Publicado 18/12/2023 21:54

Rio - Carla Diaz compartilhou, nesta segunda-feira (18), uma notícia para lá de especial: a atriz contou que comprou sua primeira casa própria. Em seu Instagram, ela se emocionou ao mostrar a chave do imóvel e reforçou que trabalhou duro para conquistar o sonho.

fotogaleria

"Não, esse não é um unboxing de nenhuma marca específica. Esse é um unboxing sobre sonhos. Esse é um unboxing de uma mulher que trabalha há muito tempo. Eu recebi uma caixinha como essa que minha mãe guardou com meu dinheiro e comprou meu primeiro imóvel, meu primeiro apartamento, no meu aniversário de 15 anos", começou Carla no vídeo.

"Eu tenho 33 anos de idade, 30 de carreira e eu conquistei a minha casa própria. Porque agora é casa. Esse vídeo não é para falar do tamanho da casa, do valor, não. Assim como eu, que tenho milhares de sonhos, eu sei que você também tem. Então, eu sei que a gente trabalha duro para conquistar os nossos sonhos, mas não desista. Se eu conquistei, você também pode e vai conquistar", disse emocionada.

Confira!