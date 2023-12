Gabi Luthai e Teo Teló revelam sexo do primeiro filho - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 21:43 | Atualizado 18/12/2023 21:47

Rio - É menino! Gabi Luthai, de 30 anos, e Teo Teló, de 37, irmão de Michel Teló, revelaram nesta segunda-feira (18), o sexo do primeiro filho. O casal compartilhou o momento especial do chá revelação com seus seguidores nas redes sociais.