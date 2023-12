Ex de Simaria, Vicente Escrig, desabafa sobre briga pela guarda dos filhos e alfineta cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 17:57

Rio - Vicente Escrig, falou nesta segunda-feira (18), em seu Instagram, sobre a batalha judicial pela guarda dos dois filhos que tem com Simaria Mendes. Nos Stories, ele esbravejou contra a cantora e desabafou sobre o todo o processo.

"Incrível pensar que exista um mundo jurídico incapaz de preservar o mais sagrado que uma sociedade pode ter: as crianças. O que está acontecendo comigo e meus filhos é literalmente uma luta do bem contra o mal, se chama Satanás, se chama dinheiro", iniciou.O empresário ainda falou sobre a briga com a cantora. "Apesar da raiva descomunal, apenas desejo a exposição perpétua dos pseudo profissionais da justiça e da psiquiatria participando desta barbárie, servindo a uma lunática tantã que já brigou com empregados, colegas de profissão, famílias políticas, famílias biológicas, amigas, as poucas que tinha, parceiros de negócios, e que mostra um evidente desequilíbrio e narcisismo psicopata a cada aparição pública. A cada palavra, cada suspiro, a cada compra processual. Continuo na luta", disse.