Zé Neto atualiza estado de saúde após acidenteReprodução do Instagram

Publicado 18/12/2023 14:26 | Atualizado 18/12/2023 14:31

Rio - Após receber alta hospitalar, Zé Neto retornou ao médico, nesta segunda-feira, e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, o sertanejo, que sofreu um acidente de carro no dia 5 deste mês, contou que suas costelas começaram a calcificar e que ainda está com o pulmão contundido.

"Passando aqui pra dizer que acabei de sair do médico, fiz o meu retorno, exames, outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. Tá com a fratura, tá com trauma ainda da lesão. O pulmão ainda tá contundido. Preciso dizer que estou meio ofegante, ainda meio ruim pra falar, mas... Graças a Deus, dos males os menores", afirmou ele, que deve retornar aos palcos no dia 28 deste mês. A apresentação será em Xangri-lá, no Rio Grande do Sul.

"Até dia 28, eu já vou estar a zero bala pra estar voltando a todos os palcos do Brasil. Não vejo a hora, estou morrendo de vontade, gente. Saudade que estou de cantar pra vocês. Passando aqui pra tranquilizar e agradecer todas as orações e todos os momentos de carinho", finalizou.

Zé Neto sofreu um acidente de carro, no dia 5 deste mês, na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto. Ele teve escoriações, fraturou três costelas e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.

Produtor executivo de Zé Neto, Genilson Farias contou, em vídeos compartilhados no Instagram Stories, que tudo aconteceu após o cantor tentar desviar de um animal que estava na pista. Zé recebeu alta hospitalar no último dia 11.