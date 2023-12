Perlla e Belo - Divulgação

Perlla e BeloDivulgação

Publicado 18/12/2023 12:06

Rio - Perlla, de 35 anos, participou do show do cantor Belo, no evento "Sambinha da Gigóia", na Zona Oeste do Rio, neste domingo. Os artistas cantaram juntos a nova música "Entende Ou Não" e também empolgaram o público ao som do hit "Depois do Amor", lançada em 2007. Ao DIA, a cantora celebra a longa amizade com o marido de Gracyanne Barbosa e diz que se emocionou ao dividir o palco ele.

fotogaleria

"Em vários momentos da vida, bons e ruins, tanto ele quanto Gracyanne sempre me apoiaram. Nunca mudaram a forma de me tratar. Sou muito grata por Deus por colocá-los na minha vida. Me emocionei muito estando no palco com ele e cantando a nossa nova canção. Lembrei de quando cantávamos 'Depois do Amor', que foi um sucesso. Tenho muito fé em Deus que essa música vai alcançar muitos corações. É uma música que fala de amor. Me emocionei muito cantando com ele!", afirma Perlla.

No show, Belo falou sobre a participação de Perlla na apresentação. "É tão importante fazer parte da história da Perlla e ela da minha. Essa é a segunda música que nós lançamos juntos e estou muito feliz por isso! E essa, é uma canção que fala de amor e tem tudo a ver com esse momento de fim de ano. Além de emocionar muito aqueles que são eternos apaixonados".