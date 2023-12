Giovana Cordeiro curte dia de praia - Reprodução do Instagram

Giovana Cordeiro curte dia de praiaReprodução do Instagram

Publicado 18/12/2023 09:31

Rio - Giovana Cordeiro, de 27 anos, aproveitou a folga nas gravações de "Fuzuê" para ir à praia, neste domingo. A atriz, que dá vida à Luna no folhetim de Gustavo Reiz, renovou o bronzeado nas areias e exibiu o corpão em forma. Em cliques publicados no Instagram, ela aparece se divertindo no local e comendo milho cozido.

"O domingo que ela queria", escreveu na legenda. Não demorou muito para Giovana receber uma chuva de elogios. "Linda demais", comentou um admirador da atriz. "Que mulher, meu Deus", afirmou outro. "Gata", disse uma terceira pessoa.



No sábado, Giovana participou do último ensaio de rua da Unidos do Porto da Pedra deste ano, em São Gonçalo. Musa da agremiação, a atriz mostrou muito samba no pé ao lado de outros integrantes da escola.