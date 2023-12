Após ser pedida em noivado, Isis Valverde compartilha fotos ao lado de Marcus Buaiz - Reprodução

Publicado 18/12/2023 19:58 | Atualizado 18/12/2023 19:58

Rio - Isis Valverde utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para se declarar para Marcus Buaiz após ter confirmado que foi pedida em noivado pelo amado. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos ao lado do empresário, com quem está junto desde junho deste ano.

fotogaleria

"Encontros, abraços, elaborações, lembranças, sonhos, lágrimas, gargalhas. Ah! E o mar! E você", escreveu Isis na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de aliança.

Isis e Marcus começaram a se relacionar pouco mais de um ano depois dela anunciar o fim do casamento com o modelo Andre Resende, com quem tem Rael, quatro anos. Já o empresário, é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, de quem se separou em maio de 2022 e tem dois filhos, José Marcus, 11 anos, e João Francisco, de 8.

