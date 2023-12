Cantor Afonso Nigro retira tumor do rim em cirurgia - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 16:32

Rio - Afonso Nigro, 52 anos, ex-integrante do grupo Dominó, revelou que realizou uma cirurgia para retirar um tumor do rim.

Ele explicou em suas redes sociasi o motivo de ter escondido a doença e a cirurgia. "Eu não queria que isso trouxesse qualquer desconforto ou equilíbrio emocional", disse.

Afonso citou três 'anjos da guarda' que 'salvaram sua vida' durante o processo. "Estava indo na casa do meu irmãozinho, Rodrigo Faro, gravar uma música nova que ele queria colocar nas redes sociais. Chegamos ao assunto de fazer check up após os 40 anos. Ele virou pra mim e disse: 'Você faz, né? Faço todo ano'. Eu disse: 'Nunca fiz'".



O apresentador marcou uma consulta para ele no dia seguinte com seu cardiologista, Dr. Leandro Chenique. O médico foi responsável por encontrar o tumor no rim direito de Afonso, e o encaminhou para o urologista Fernando Korkes, que realizou a cirurgia nesta segunda-feira, 18.

"Quando anjos da guarda entram na sua vida, você agradece, agradece, agradece", escreveu na legenda da publicação.

"Já estou firme e pronto para outra... Como diria o Rodrigo, a partir de agora faço dois aniversários: dia 18 e dia 28", se emocionou.

"Amém boa recuperação meu querido", comentou Preta Gil. "Deus no comando", disse Eliana.

"Amor da minha vida! A maior alegria ter vc de volta, chegando curado da cirurgia que tirou do seu corpo algo que nao te pertencia. Parabens pelo seu segundo aniversário- dia 18/12/2023! Te amo infinito e estarei sempre a seu lado!", comentou a jornalista Mônica Salgao, mulher de Afonso.