Juju Salimeni detona TV Globo após ser citada em reportagem do ’Fantástico’ sobre casas de apostaReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 09:10

Rio - Juju Salimeni, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite de domingo, para detonar a TV Globo após ser citada na reportagem do "Fantástico" sobre uma casa de apostas que oferece o "Jogo do Aviãozinho", modalidade considerada ilegal no Brasil. A apresentadora, que foi mencionada como uma das influencers que faz publicidade para este tipo de empresa, chamou a emissora de "hipócrita" e os acusou de receber patrocínio de instituições similares.

"Ai, gente! Apareci no 'Fantástico' pela primeira vez na vida! Mas grande mer**, eu nunca precisei da Globo para ser quem eu sou... Mas enfim, eu precisava falar", iniciou Juju através dos stories do Instagram.

"Eu não gosto de polêmica, não gosto de responder nada, mas o nível de hipocrisia dessa emissora é tão bizarro, que a gente sente necessidade de falar", disparou a influencer. "Interessante que eles colocaram a Blaze na matéria, disseram que é ilícito e fizeram várias acusações, mas a Pixbet pode ser patrocinadora deles... Eles podem divulgar diversas outras casas de aposta", acrescentou.

"Porque eles divulgam, é só vocês assistirem os intervalos... Quando você liga para assistir ao futebol, tem diversas outras que aparecem. Todas elas têm apostas esportivas, mas também têm os jogos de cassino", acusou a ex-panicat.

Na sequência, Juju ainda ressaltou que acha "estranho" que a emissora cite apenas uma empresa ao denunciar as plataformas de aposta. "Eu não sei porque eles batem tanto em uma só em relação à essa questão, com a desculpa de que 'Ah, não tem sede no Brasil'... No entanto, nenhuma dessas casas de aposta têm sede no Brasil", opinou.

"O que me deixa muito pu** da vida são mentiras que já saíram como, por exemplo, de que 'eles ganham quando os seguidores perdem'. Gente, isso não existe! Nós temos contratos como influenciadores e a gente ganha com a publicidade, não quando alguém perde", justificou.

"Gente, hoje em dia existem milhares de influenciadores e pessoas maiores que eu, mas eu tenho mais de 15 anos de vida pública, de carreira, marcas que trabalham comigo há quase 10 anos", afirmou Juju. "Eu sou uma pessoa muito correta, tenho uma equipe que investiga tudo, que pensa, vê, e analisa tudo antes de fechar contrato. Eu jamais vou colocar meu nome em uma empresa que seja envolvida com qualquer tipo de fraude ou engane meus seguidores", garantiu.

Por fim, a apresentadora ratificou que a reportagem exibida pela atração dominical teria "segundas intenções" e aproveitou para aconselhar os seguidores. "É para brincar, é para maiores de dezoito anos, não é para fazer disso uma segunda renda [...] não caiam em tudo", concluiu a influenciadora.