Mariana Goldfarb troca carinhos com moreno - Araujo / Agnews

Mariana Goldfarb troca carinhos com morenoAraujo / Agnews

Publicado 18/12/2023 08:57

Rio - Mariana Goldfarb, de 33 anos, curtiu o show de Thiaguinho, no evento "Tardezinha", em São Paulo, neste domingo, em clima de romance. Ex-mulher de Cauã Reymond, a influenciadora digital foi clicada por um paparazzo abraçada e trocando carinhos com um moreno.

fotogaleria

Mariana anunciou o fim do relacionamento com o ator, que é intérprete de Caio, em "Terra e Paixão", através do Instagram, em abril deste ano. "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento". Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram em 2019.