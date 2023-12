Rafa Kalimann no ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2023 21:09

Rio - Rafa Kalimann será musa da Imperatriz Leopoldinense no carnaval de 2024 e tem marcado presença nos ensaios da escola. Neste domingo (17), a Ex-BBB esteve no ensaio de rua da agremiação e encantou quem estava presença com muito samba no pé e um vestido curto prateado.

"Imperatriz, eu já te amo tanto, estou tão feliz por sentir isso", se derreteu Rafa, que é musa da verde, branco e ouro de Ramos, na Zona Norte da cidade. Com um leque e os cabelos soltos, ela sambou no meio dos membros da escola - o ensaio foi em uma das ruas do bairro.

A Imperatriz Leopoldinense, grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2023, ano que vem entra na Marquês de Sapucaí tentando o bicampeonato com o enredo Com a Sorte Virada pra Lua Segundo o Testamento da Cigana Esmeralda. Ele é inspirado em um folheto que fala sobre o encontro do testamento da cigana Bruges de Esmeralda e seus ensinamentos místicos, escrito há mais de cem anos pelo paraibano Leandro Gomes de Barros.