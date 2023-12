Curada de câncer, Preta Gil publica vídeo emocionada: 'Reza pra agradecer' - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2023 19:33

Rio - Preta Gil, de 49 anos, apareceu bastante emocionada em um vídeo publicado em seu Instagram, neste domingo (17). Na semana passada, a cantora anunciou que o tratamento contra o câncer no intestino chegou ao fim após uma cirurgia bem sucedida.

"Reza pra agradecer, lágrimas de gratidão", escreveu Preta Gil ao som de "Reza pra agradecer", de Pretinho da Serra, que recebeu muito carinho dos fãs e famosos. "Gigante", disse Ivete Sangalo. "Linda preta . Vc é uma vencedora", elogiou Ingrid Guimarães. "Só Deus sabe o quanto foi difícil pra ti, mas você venceu", declarou uma fã. "Você se curou e curou muitas mulheres", disse outra.

Volta aos palcos

A artista aproveitou para anunciar o primeiro show da sua agenda do carnaval de 2024: "Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura! Com isso, quero anunciar que dia 04 de fevereiro, no Jeunesse Arena (RJ), vamos poder celebrar em grande estilo e com a comemoração dos 15 anos do Bloco da Preta! Vai ser um show muito especial, lindo e quero reunir todo mundo para essa festa de amor e gratidão! Obrigada, obrigada, obrigada! Até lá!".