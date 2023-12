Fátima Bernardes curte dia de sol com as filhas, Bia e Laura, de 25 anos, na piscina de casa, no Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes curte dia de sol com as filhas, Bia e Laura, de 25 anos, na piscina de casa, no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 17/12/2023 16:15

Rio - Fátima Bernardes, de 61 anos, aproveitou o domingo de sol (17), no Rio de Janeiro, para curtir uma piscina com as filhas Bia e Laura, de 25 anos. A apresentadora postou no Instagram, uma foto com as gêmeas na área de lazer de sua casa. O trio aparece de parte de cima do biquíni e óculos escuros na área externa da residência.

Seus seguidores se encantaram com os cliques e logo rasgaram elogios para a foto. "Lindaaaaaas", declarou um fã. "Triamor, felicidade em dose tripla", disse outro. "Trio mais lindo que esse não existe!", escreveu mais um. "Perfeitas", enalteceu um admirador.

O Brasil está passando por uma onda de calor e o Rio de Janeiro foi um dos estados atingidos. De acordo com informações meteorológicas, o último domingo de primavera do ano tem sensação térmica de 44,3 graus, às 8h15, no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste, do Rio.