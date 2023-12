Carol Castro e o pai, Lucas Castro - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2023 16:40

Rio - A atriz Carol Castro, de 39 anos, lamentou, neste domingo (17), a morte do pai, Lucas Castro. No Instagram, a artista compartilhou um texto em homenagem à figura paterna.

"Nossa última foto juntos. Ele com o meu óculos emprestado pq esqueceu o dele. Ele com a camisa que eu dei e comprei uma igual pra usarmos juntos. Não acredito que não deu tempo! Ele na apresentação da netinha caçula tão amada. Todo orgulhoso. Se recuperando da cirurgia no joelho e outros sustos. Feliz que sua perna tava ficando 'tinindo' como ele dizia", declarou.

Carol ainda continuou, reverenciando e demonstrando o amor que sentia pelo pai. "Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a 'Luquinha' e ele o 'Carolzão'. Não sei o que pensar. Me faltam palavras…é muito. Muito. Como ele também amava falar: Obrigado. Desculpe. Parabéns. 'Filha, isso resolve tudo'", compartilhou.

A atriz fez também questão de dizer que seu pai era um grande professor, além de ator. "Foi professor durante anos e anos, e eu até perdi a conta de quantas vezes fui parada na rua pra comentarem com brilho nos olhos: fui alunx do seu pai! Como ele tá ? Nossa, como ele é maravilhoso…aprendi muito com ele. Para muitos, um eterno mestre. Pra mim, para o infinito e além. 'Vida longa e prosperidade'... Fez ele, de capitão Kirk para DR Spock. Entre tantos outros personagens: no teatro, na tv, no cinema. São muitos aprendizados, memórias, lembranças. Meu eterno parceiro, meu papito…", escreveu.

Nos comentários, amigos de Carol deixaram mensagens de consolo. "Carol , querida. Adorava seu pai. Fizemos uma peça juntos. Um homem maravilhoso. Ator incrível. Sinto muito. Espero que fiquem bem e juntos. Um abraçando o outro", escreveu Tatá Werneck. "Carol… Meus sentimentos! Que talento esplendoroso. Falei dele ainda essa semana lembrando do Icônico Terror na Praia… Sua passagem será repleta de Luz", declarou Bruno Garcia.

A causa da morte ainda não foi revelada.