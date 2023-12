Gabigol curte show do Thiaguinho em São Paulo - AgNews

Gabigol curte show do Thiaguinho em São Paulo AgNews

Publicado 17/12/2023 18:29 | Atualizado 17/12/2023 18:30

Rio - A última "Tardezinha" do ano de Thiaguinho foi do jeito que o brasileiro gosta, com muito sol e calor em. Na tarde deste domingo (17), vários famosos foram prestigiar o show do cantor, na Neo Química Arena, em São Paulo. O evento marca o encerramento da bem-sucedida turnê "Tardezinha", parceria de Thiaguinho e Rafael Zulu.

Na plateia, Carol Peixinho, namorada de Thiaguinho, estava na plateia cantando e curtindo bastante o show do amado. Mesmo com o forte calor, Gabigol optou por um look com gorro e óculos escuro, chamando atenção por onde passava.

Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond e influenciadora, deixou a barriga sarada à mostra. Liniker apostou em um conjuntinho de saia e top estampado, super confortável para curtir bastante o evento. Cris Vianna e Vitão também marcaram presença.