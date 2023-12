Juliette publica foto com o namorado - Reprodução/Instagram

Juliette publica foto com o namoradoReprodução/Instagram

Publicado 17/12/2023 17:32 | Atualizado 17/12/2023 17:33

Rio - Camilla Diniz, amiga de Juliette, se pronunciou no Instagram, neste domingo (17), após postar uma foto com legenda polêmica com Kaique Cerveny, namorado da cantora. Na publicação a amiga da Ex-BBB escreveu: 'Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce", escreveu a moça no último sábado (16), marcando a conta de Juliette.

fotogaleria

O que era para ser uma brincadeira, não foi bem aceito pelos internautas, que chamaram Camilla de 'talarica' e 'sem noção'. Em defesa da amiga, a Ex-BBB resolveu quebrar o climão criado nas redes sociais e mostrou que nada abalou a amizade entre as duas.

"E aí, cancelada? Qual é a sensação de ser cancelada?", perguntou ela em um vídeo que publicou nos Stories. "Tô superbem, feliz. Eu acordo com uma enxurrada de ligações dos meus amigos. E eu: 'Hã? O quê? Onde? Quando?'", desabafou.

"A pobre de Camilla foi cancelada!", gargalhou a ex-BBB. "Não sei nada, foi só uma foto. O povo não sabe nem brincar, velho", comentou Camilla. Já ao ser questionada sobre seu objetivo com a foto, a moça foi sincera: "Era humilhar os meus paqueras porque não me dão valor. Eu ia desfilar com ele. Agora estou com medo de me baterem. Não vou mais não, Juliette. É todo seu", disse Camilla.