Viih Tube Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2023 14:53 | Atualizado 17/12/2023 15:15

Rio - A influenciadora Viih Tube, 23 anos, compartilhou no Instagram, neste domingo (17), que encerrou seu contrato com o site de jogos de aposta Blaze. Nos stories, a ex-BBB contou a novidade aos seguidores.

"Quero compartilhar uma coisa com vocês, que é aqui dos bastidores, mas acho muito importante vocês saberem porque envolve vocês de alguma forma. Eu, finalmente, consegui sair do meu contrato com a Blaze", revelou.

Viih ainda contou que está aliviada de ter conseguido sair da relação com a empresa. "E pra falar disso, eu já começo dizendo que eu sei da minha responsabilidade desde o momento em que eu topei fazer esse tipo de publicidade. Então, eu não me isento disso. Mas estou aliviada que consegui sair", declarou a influenciadora, que continuou:

"Desde que eu fui chamada pra depor na polícia por conta de processo que envolve eles, eu fiquei numa ansiedade para sair. Mas, não é do dia para a noite que você consegue sair, tem todo um processo. Estou desde novembro nisso e, hoje, eu consegui finalmente".

Vale lembrar que o anúncio foi feito no mesmo dia que o "Fantástico", da Rede Globo, anunciou uma reportagem sobre as investigações de fraudes contra a plataforma Blaze.