Juliette postou foto ao lado do namorado, Kaique Cerveny, em passeio de barco - Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2023 12:05

Rio - Juliette atualizou as redes sociais, na manhã deste domingo (17), com uma foto ao lado do namorado, Kaique Cerveny. A cantora de 33 anos usou os Stories do Instagram para compartilhar os registros de um passeio de barco que fez na companhia do atleta e outros amigos, durante uma viagem para Areia Vermelha, na Paraíba. Após meses de boatos, a campeã do "BBB 21" assumiu o affair com o crossfiteiro na última quarta-feira.

A postagem de Juliette deste domingo vem após uma polêmica que surgiu nas redes sociais, neste sábado. Uma de suas amigas, Camilla Diniz, postou mais registros do passeio de barco em seu próprio perfil, mas irritou fãs com uma foto em que posava agarrada com Kaique. "Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce", escreveu a advogada na publicação, marcando a ex-BBB.

O atleta chegou a repostar a foto em seus Stories, mas ambos apagaram as publicações após fãs criticarem a brincadeira. "Vai ser namorado dela logo logo mesmo se a Juliette não tomar cuidado", disparou uma usuária do X, antigo Twitter. "Eu não sou uma pessoa que problematiza muita coisa, mas isso aí foi demais e sem noção!", respondeu outra internauta. "Que falta de respeito com a amiga, hein", reagiu uma terceira.