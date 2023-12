Paulo Gustavo - Divulgação

Paulo Gustavo Divulgação

Publicado 16/12/2023 19:27 | Atualizado 16/12/2023 19:28

Rio - A diretora do filme "Minha Vida em Marte 2", sequência do sucesso de 2018, Susana Garcia, contou, em entrevista ao site "CinePOP", que o personagem Aníbal, interpretado pelo ator Paulo Gustavo, morto em 2021 em decorrência da Covid-19, estará presente na trama. O projeto ainda está em fase de roteiro, e as gravações devem começar em 2024.

fotogaleria

"Vai ter Paulo Gustavo com certeza, temos muita coisa dele. Temos várias cenas do primeiro filme que não colocamos, então são inéditas", revelou Susana. "De uma forma muito bonita, ele vai estar presente no filme”, garantiu.

Vale lembrar que o primeiro filme da trama foi um sucesso em todo o país, e levou cerca de 5,3 milhões de espectadores ao cinema. Na obra, Aníbal é o braço direito de Fernanda, personagem interpretada por Mônica Martelli.