Kayky Brito e o filho, Kael Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 15:27 | Atualizado 16/12/2023 16:03

Rio - O ator Kayky Brito, 35 anos, mostrou aos seguidores, neste sábado (16), um vídeo ao lado do filho, Kael, e da mulher, Tamara Dalcanale. O artista está junto com a família, em Curitiba, para se recuperar do atropelamento que sofreu na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"Como diz a música do Jota Quest: 'Dias melhores pra sempre'", escreveu o artista na legenda. Nas imagens, os três aparecem caminhando e curtindo um momento em família em uma ciclovia.