Barbara Reis se casa com o ator Raphaél Najàn em cerimônia íntima - Divulgação

Barbara Reis se casa com o ator Raphaél Najàn em cerimônia íntimaDivulgação

Publicado 16/12/2023 13:58 | Atualizado 16/12/2023 14:29

Rio - Barbara Reis, de 34 anos, se casou com o ator Raphaél Najàn, de 39, na noite desta sexta-feira (15), em uma cerimônia íntima, reservada aos familiares do casal. A festa aconteceu no apartamento localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde os dois vivem juntos desde junho deste ano. As informações foram confirmadas ao DIA pelo empresário da atriz de "Terra e Paixão", na TV Globo.

fotogaleria

O casamento foi realizado por um juiz de paz e ainda contou com a participação das irmãs do casal, Ana Luiza Reis e Renata Najan, que leram um texto durante a celebração, relembrando o início do romance. Barbara e Raphaél estão juntos há três anos e ficaram noivos em fevereiro deste ano. O preparador físico e bailarino é pai de Luana, de 16 anos, e Miguel, de 13, frutos de um relacionamento anterior.

A atriz está no ar como Aline na trama de Walcyr Carrasco, vivendo sua primeira protagonista em novelas. Enquanto isso, o ator e bailarino chamou a atenção das redes sociais, em 2017, ao participar do "Encontro", na época apresentado por Fátima Bernardes. Na ocasião, Raphaél deu seu relato sobre a decisão que tomou de fazer aulas de balé com a filha, Luana, para ter mais tempo de qualidade com a primogênita.