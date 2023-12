Tatá Werneck desmente boatos de fim do casamento com Rafa Vitti - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2023 07:54

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais, nesta sexta-feira (16), para rebater um novo boato de que o casamento com Rafa Vitti teria chegado ao fim. A atriz, de 40 anos, compartilhou o trecho de uma reportagem sobre o suposto divórcio e desmentiu a informação, destacando que prefere não expor a relação com o ator, de 28, para evitar fofoca.

"Gente, que porr* é essa? Agora saiu em site de separação", começou a humorista, em um camarim dos Estúdios Globo, no intervalo das gravações de "Terra e Paixão", novela em que interpreta Anely. "Cara, nós estamos juntos e nós estamos bem. Para de ficar falando da nossa vida. A gente nem posta uma coisa junto pra galera não encher o saco", declarou a artista.

Recentemente, Tatá abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e foi questionada sobre o motivo de não publicar muitas fotos com o marido: "A gente posta. Data comemorativa, aniversário de um, renovou carteira de identidade do outro. Essas coisas assim. Mas, na vida, aquela coisa de duas taças de vinho na luz da janela, isso aí, muita preguiça", declarou.

Tatá e Rafa estão juntos há sete anos e são pais de Clara Maria, de 3. Atualmente, os dois têm brilhado na trama de Walcyr Carrasco. Ele como o engenheiro Hélio.